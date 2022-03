Neuburg

vor 48 Min.

Marta Sanchez überzeugt im Neuburger Birdland nicht

Plus Marta Sanchez kann bei ihrem Auftritt im Neuburger Jazzkeller nicht überzeugen. Das liegt auch an den weiteren Musikern, die mit der Pianistin auf der Bühne stehen.

Von Reinhard Köchl

Unterschiede zu ihrem bislang letzten Auftritt im Birdland gibt es einige. Damals, im November 2019, als niemand vorhersehen konnte, mit welchen zeitgeistigen Verwerfungen wir kurz darauf konfrontiert werden würden, da agierte Marta Sanchez noch unbeschwert, frei und voller Elan. Bei ihrer Rückkehr nun, knapp zweieinhalb Jahre später, hat sich nicht nur ihre Haarfarbe verändert und der allgemeinen Stimmung angepasst. Bei ihrem Neuburg-Debüt noch blond, kommt die in New York lebende spanische Pianistin, Komponistin und Bandleaderin jetzt ganz in schwarz. Und generell verströmen ihre neuen Kompositionen, aber auch der Vortrag ihres Quintetts am letzten Tag ihrer Europatournee eine gewissen Erschöpfung und Traurigkeit. Gut möglich, dass der Putin-Krieg auch bereits diesen Bereich der Kultur erreicht hat.

