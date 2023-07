Martha Kiebler aus Neuburg feiert ihren 101. Geburtstag

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gratuliert Martha Kiebler aus Neuburg zum Geburtstag. Aufgewachsen ist die Jubilarin in Hollenbach.

„Momentan komm‘ ich gut zurecht.“ Die Hitze macht Martha Kiebler gar nicht so viel aus, sie versucht „einigermaßen durchzuhalten“. Natürlich braucht sie die Unterstützung der Pflegekräfte im Altenheim St. Augustin, denn sie ist soeben 101 Jahre alt geworden.

Am Morgen des Geburtstages zierten bereits mehrere Blumensträuße den Tisch im Zimmer von Martha Kiebler. Zum Gratulieren schaute neben Prior Benedikt Hau und Josefine Maier von der Pfarrei auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vorbei. Er kann sich rege mit der 101-Jährigen unterhalten, nur die letztjährige Antwort auf die Frage nach gesunder Ernährung („Schweinsbraten und ab und zu ein Bier“) hat sich geändert. Sie trinke gern Kaffee, sagt Martha Kiebler, „mehr geht nicht mehr.“

Gehör und Sehkraft haben nachgelassen, „aber der Kopf funktioniert noch“, sagt Martha Kiebler und ihre Gäste nicken. Seit sechs Jahren wohnt die Witwe im Seniorenheim als „angenehmer Gast“, wie eine Altenpflegerin versichert. Vorher hatte sie mit ihrem Mann in Gundelfingen im Schwarzwald gelebt. Geboren und aufgewachsen ist Martha Kiebler in Hollenbach bei Ehekirchen. Der Einzug in St. Augustin war somit eine Rückkehr in die alte Heimat. Dort wohnte sie mit ihrer Schwester zusammen, sie ist 99 Jahre alt geworden. Wenn Gott will, könne er noch etwas drauflegen, meint die Jubilarin zum Abschiedsgruß des Oberbürgermeisters: „Bis zum nächsten Jahr.“

