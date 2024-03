Neuburg

Maschinenring plant Außergewöhnliches: "Das Beste, was Neuburg passieren kann"

Plus Die Maschinenringe wollen in Neuburg Millionen in den Standort investieren. Der außergewöhnliche Neubau soll auch Innovations- und Erlebniswelt zum Thema Landwirtschaft werden.

Von Barbara Wild

Die Maschinenringe wollen am Standort Neuburg deutlich wachsen und planen einen Neubau mit rund 6000 Quadratmetern. Hintergrund ist die steigende Zahl von Mitarbeitern, aber auch eine immer weiter internationale Ausrichtung des Verbandes. Das Gebäude mit modernster und ungewöhnlicher Architektur soll ein repräsentatives Innovationszentrum und Zentrale der nationalen und internationalen Maschinenring-Organisation werden. Der Entwurf eines Hamburger Architekten ist außergewöhnlich. Es gibt sogar einen Tunnel.

Welchen Namen am Ende der Neubau in Neuburg-West haben wird, ist zwar noch nicht entschieden. Doch die Pläne, die Johanna Hellfeier von den Maschinenringen am Dienstagabend im Stadtrat vorstellte, zeigen: Dem Unternehmen mit aktuell 180 Mitarbeitern geht es erneut um ein Projekt mit Strahlkraft. Nach dem Neubau der Zentrale der Maschinenringe Deutschland in Neuburg-West, der für Transparenz und Offenheit steht, und dem Hotel Acker, das die Silhouette einer Häuserzeile darstellt, könnte jetzt ein Gebäude entstehen, das für Innovationskraft, Erlebnis und Zukunft der Landwirtschaft und des Verbandes stehen soll. 18 Millionen Euro will der Bundesverband investieren. Dort sollen weitere 160 Mitarbeiter Platz haben.

