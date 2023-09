Neuburg

vor 50 Min.

Maschinenringe als Arbeitgeber: Vier von fünf Punkten im "Stern"

Artikel anhören Shape

Die Maschinenringe Deutschland mit Sitz in Neuburg wurden in einer bundesweiten Studie als Arbeitgeber mit vier von fünf möglichen Punkten bewertet. Was bewertet wurde.

Wenn es um die zukunftsfähige Gestaltung von Arbeit geht, spielen die Maschinenringe Deutschland bundesweit vorne mit. Dies schreiben die Maschinenringe in einer Pressemitteilung, und verweisen auf eine Studie, die das Magazin Stern in Auftrag gegeben und in seiner jüngsten Ausgabe veröffentlicht hat. Darin sind die Maschinenringe Deutschland laut Mitteilung in der Kategorie der Unternehmen bis 500 Beschäftigte mit vier von fünf möglichen Punkten gelistet. Maschinenringe Deutschland aus Neuburg als Arbeitgeber in Stern-Studie Laut Stern gliedert sich die Untersuchung in die fünf Bereiche „Mobiles Arbeiten“, „Gestaltung der Arbeitszeit“, „Strukturelle Organisation“, „Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeiter)“ sowie „Digitalisierung & Innovation“. Der Stern hatte bundesweit Unternehmen vom Mittelständler bis zum Global Player zur Teilnahme aufgerufen. 356 teilnehmende Firmen beantworteten online rund 90 Fragen, in denen Fakten wie Selbsteinschätzungen erhoben wurden. Bewertet wurden die 356 teilnehmenden Firmen in allen fünf Dimensionen auf einer Skala von ein bis fünf Punkten. Der Durchschnitt ergab die Gesamtbewertung. Gegenstand der Studie seien ausschließlich die Unternehmen und nicht die von ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen gewesen, heißt es. (AZ)

Themen folgen