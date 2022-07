Neuburg

12:00 Uhr

Maschinenringe Neuburg bringen 926.000 Euro an Fluthilfe ins Ahrtal

Plus Die Maschinenringe unterstützen betroffene Landwirte aus dem Ahrtal, die unter den Folgen des Hochwassers im vergangenen Jahr leiden.

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Bundesverband der Maschinenringe die Verteilung der gesammelten Spendengelder abgeschlossen – aktuell erhalten die letzten Betroffenen ihre Finanzhilfen. Damit sind seit Beginn der Spendenaktion, nur wenige Tage nach dem Hochwasser vom 14. Juli 2021, Spendengelder in Höhe von 926.000 Euro für die Behebung von Schäden gesammelt und an betroffene landwirtschaftliche Betriebe in der Region Ahrtal verteilt worden.

