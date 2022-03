Maximale Förderung für das Neuburger Parkbad

Neuburg

Die maximale Förderung von 45 Prozent soll die Stadt vom Bund für die Teilsanierung des Neuburger Parkbads erhalten. In Zahlen wären dies 919.450 Euro von angesetzten Kosten in Höhe von 1,821 Millionen Euro.

Für das Schul- und Hallenbad am Englischen Garten ist die Erneuerung der Steuerungs- und Lüftungstechnik, die Sanierung der Umkleiden und Spinde inklusive Beleuchtung und Malerarbeiten sowie der Austausch der Kunstharz- gegen Fliesenböden im Umkleidebereich und um die Becken vorgesehen.

Hallenbad in Neuburg kann mit maximaler Förderung saniert werden

Ein konkretes Ziel, das mit dem Vorhaben verfolgt wird, ist unter anderem die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration durch den Erhalt der für Neuburg und die Region wichtigen Sport- und Freizeiteinrichtung. Aber auch die Erweiterung der Nutzergruppen durch Verbesserung der Barrierefreiheit sowie die Unterstützung der Klimaschutzziele durch die Erneuerung der technischen Anlagen.

Die Nutzung der Anlage ist für zehn Jahre nach Fertigstellung an den Zuwendungszweck gebunden. Der Bewilligungszeitraum hat am 26. Januar begonnen und endet am 31. Dezember 2024. Bis dahin muss das Projekt abgeschlossen sein. Das beauftragte Büro SMP, Seitz und Müller, bereitet gerade die europaweite Ausschreibung der zu beauftragenden Planer (Architekturbüro, Elektro- und Haustechnikplaner) vor. (mari)