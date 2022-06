Neuburg/Maxweiler

vor 57 Min.

Offene Fragen zum Paketzentrum: Stadt und Anwohner pochen auf Antworten

Plus Anwohner aus Maxweiler befürchten starke Belastungen durch ein Paketzentrum in Weichering. Auch Vertreter der Stadt sehen noch viele offenen Fragen und fordern nun Antworten.

Von Andreas Zidar

Das Haus, in dem Petra Gottschall heute mit ihrem Mann Dieter wohnt, hat einst ihr Großvater gebaut. Die Maxweilerin ist also tief verwurzelt in ihrem Heimatort. Doch mittlerweile überlegt das Ehepaar, das Haus zu verkaufen und aus dem Neuburger Stadtteil wegzuziehen. „Es ist eine Katastrophe“, schimpft Petra Gottschall. „Ich will und kann mir das nicht vorstellen.“ Mit „das“ meint sie das geplante Paketzentrum in Weichering. Sollte das Großprojekt kommen, hätte dies deutliche Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner von Maxweiler. Diesen Umstand machten zahlreiche Betroffene und Beteiligte im Rahmen der Sitzung des Neuburger Stadtrats am Dienstagabend deutlich. Zu der kamen auch ein Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner aus Maxweiler in den Kolpingsaal, viele weitere schauten zuhause über den Livestream zu.

