Mehr als 3000 Menschen im Brandlbad: Kassenautomaten fallen erneut aus

Plus Tausende strömen am Samstag ins Brandlbad. In der Hitze des Nachmittags streiken die Kassenautomaten. Sicherheitsleute managen den Besucherstrom. Die kommen nun täglich.

Von Barbara Wild

Die Temperaturanzeige über dem Eingang zum Brandlbad zeigt am Samstagnachmittag zeitweise 41 Grad - allerdings in der prallen Sonne. Am bisher heißesten Tag des Jahres strömen Tausende ins Freibad und hoffen auf schnelle Abkühlung. 3100 Personen sollen es laut Stadtwerke am Ende gewesen sein. Doch für einige endet der Besuch schon direkt am Eingang: Gegen 15 Uhr fallen beide Kassenautomaten aus - mal wieder. Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma sind gefordert.

Schon immer hat man im Brandlbad an echt heißen Tagen auf Einlass warten müssen - auch als noch ein Mitarbeiter die Tickets am Schalter verkaufte, konnte es mal länger dauern. Doch wenn beide Kassenautomaten komplett streiken, steigt die Sorge, dass der Badbesuch komplett ausfallen muss. Ungeduld macht sich breit. Nur wer eine Saisonkarte hatte, konnte an der Schlange vorbeigehen und durchs Drehkreuz laufen.

