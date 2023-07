Neuburg

Mehr als 500 Teilnehmer aus aller Welt: So vielfältig ist die Sommerakademie

Plus Über 500 Teilnehmer kommen zur diesjährigen Neuburger Sommerakademie, die von 30. Juli bis 12. August in die Obere Altstadt einkehrt. Zu Altbewährtem gesellt sich heuer auch ein wenig Neues.

Von Katrin Kretzmann

In gut zwei Wochen verwandelt sich die Ottheinrichstadt wieder in ein Mekka für Künstler aus aller Welt. So geht von 30. Juli bis 12. August die Neuburger Sommerakademie in ihre 45. Auflage. Über 500 Teilnehmer, vorwiegend aus Deutschland, haben sich für die insgesamt 34 Kurse in den Bereichen Bildende Kunst, Alte Musik, Klassik, Jazz/Pop sowie vier weitere Kurse im Kinder- und Jugendbereich angemeldet. Und was bei einem Pressetermin mehr als deutlich wird: Die Vorfreude der Verantwortlichen ist riesig.

"In diesen zwei Wochen verwandelt sich die Altstadt wieder in einen Mikro- und Makrokosmos der Kultur", sagt Neuburgs Kulturreferentin Gabriele Kaps, die den farbenfrohen Flyer der diesjährigen Sommerakademie in den Händen hält. Aus Kaps' Sicht ist die Veranstaltung nicht nur etwas ganz Besonderes, sondern auch ein wahres Erfolgsmodell, denn "wir haben heuer die 45. Sommerakademie und damit ein kleines Jubiläum". Und auch das verspricht beim Blick auf die Anmeldungen ein voller Erfolg zu werden.

