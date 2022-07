Neuburg

15.07.2022

Mehr Flüge? So wirkt sich der Ukraine-Krieg auf das Neuburger Geschwader aus

Plus Bei Anwohnern in Neuburg entsteht der Eindruck, dass die Piloten des Geschwaders zuletzt häufiger in der Luft sind. Ist das so, und hängt das mit dem Ukraine-Krieg zusammen?

Von Andreas Zidar

Wer in Neuburg oder einer umliegenden Gemeinde wohnt, weiß, was es heißt, ein Luftwaffengeschwader vor Ort stationiert zu haben. Ein startender Eurofighter des örtlichen Geschwaders ist über viele Kilometer nicht zu überhören – das bekommen viele mit. Wer sich mit betroffenen Anwohnern unterhält, bekommt aktuell immer wieder zu hören, dass die Flugbelastung zuletzt gefühlt höher ist als sonst. Möglicherweise hänge dies mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, ist zu hören. Doch ist das wirklich so? Fliegt das Neuburger Luftwaffengeschwader nun häufiger aufgrund des Konflikts in Osteuropa?

