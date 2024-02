Neuburg

vor 18 Min.

Mehr Gäste: Im Neuburger Tourismus ging es 2023 wieder aufwärts

Plus OB Gmehling bedauert die Ausdünnung der kulinarischen Angebote. Aber im Tourismus insgesamt spielt Neuburg wieder gut mit. Jeder Donauradler gibt 113 Euro pro Tag aus.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Im Neuburger Tourismus geht es wieder aufwärts. 106.400 Übernachtungen und 46.000 Gästeankünfte im Vorjahr belegen den guten Trend. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling waren „die besten Übernachtungszahlen aller Zeiten“ eine Pressekonferenz wert.

Das Jahr 2023 sei super gewesen, findet auch Margit Vonhof-Habermayr. Für die Chefin der Stadtführer-Truppe steht fest, „dass die Leute etwas nachholen wollen“. Das heißt, nach den Einschränkungen der Pandemie-Jahre macht man wieder Urlaub im In- und Ausland. Bei den Städtereisen ist Neuburg mit von der Partie. Das zeigen 412 bestellte Stadtführungen (2022: 266) und 200 öffentliche Führungen in der Oberen Altstadt. 75.000 Besucher schauten in der Tourismus-Info vorbei und im Internet klickten 1,2 Millionen Nutzer die verlinkte Kamera auf der Hofkirche mit Panoramablick über Karlsplatz und Donautal an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen