Mehr Grün, mehr Wohlfühlen: Stadtteilmanagement stellt Pläne für Bewegungspark vor

Im Schwalbanger soll ein Bewegungspark das Leben der Bürgerinnen und Bürger attraktiver machen. Was geplant ist, wird am Tag der Städtebauförderung vorgestellt.

Zwölf Jahre nach Beginn der Bürgerbeteiligung zum Thema Freizeit und Erholung im Schwalbanger, zwischenzeitlichen Erfolgen aber auch Herausforderungen, sollen im Herbst dieses Jahres die Bauarbeiten für den Bewegungspark beginnen. Stadtteilmanager Jürgen Stickel lädt hierzu am Tag der Städtebauförderung zur Infoveranstaltung mit Rahmenprogramm ein.

Im Neuburger Stadtteil Schwalbanger entsteht ein Ort der Bewegung und des sozialen Miteinanders – „der Bewegungspark für alle Generationen“ wie Stickel erklärt. Der Diplom-Sozialpädagoge, der diesen Beteiligungsprozess von Anfang an begleitet, freut sich unter anderem auf Grünflächen, Sitzmöglichkeiten, Pflücksträucher sowie Sportgeräte und einen Bolzplatz. Durch die Schaffung der attraktiven Freizeit- und Aufenthaltsfläche verspricht sich Stickel eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität im Schwalbanger. „Mit dem Bewegungspark wird der gesellschaftliche Zusammenhalt ebenso gefördert wie die Gesundheit und die soziale Integration.“ Im Herbst dieses Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen, im Frühjahr 2025 sogar fertiggestellt sein.

Wenn Stickel auf das Beteiligungsverfahren zurückblickt, so erzählt er von ersten Ideen zum Thema Freizeit und Erholung aus dem Jahr 2012, ersten sichtbaren Erfolgen in Form von neuen Spielpunkten zwischen den Hochhäusern und der Schaffung des öffentlichen Vorplatzes an der neu gebauten Grundschule im Jahr 2015. „Im selben Jahr wurden die Stadtteilbewohner richtig aktiv und brachten Vorschläge für einen Mehrgenerationenpark ein“ erinnert sich Stickel. Dieser hätte südlich der Grundschule installiert werden sollen, doch mehrere Faktoren sprachen gegen diesen Standort.

Bürger werden im Schwalbanger über Pläne zum Bewegungspark informiert

Nachdem auch Planungen für den Neubau des Kindergartens sowie des Familienzentrums abgewartet werden mussten, stockte der Prozess der Maßnahme erst einmal. Während der Pandemie bekundete die Stadt dann ihr Interesse an der Schaffung der Freizeit- und Aufenthaltsfläche mit anderem Namen und neuem Standort bei der Regierung von Oberbayern. Stickel und sein Team wurden also wieder aktiv und setzten die Bürgerbeteiligung beim Stadtteilfest 2021 fort. Bereits bei der nächsten Auflage der Veranstaltung wurde den Stadtteilbewohnern der Entwurf des Bewegungsparks auf Basis der Wünsche aus dem Beteiligungsverfahren sowie den Empfehlungen eines regionalen Sportwissenschaftlers und dem finanziellen Budget vor zwei Jahren vorgestellt.

Das Stadtteilmanagement um Stickel informiert nun also am Tag der Städtebauförderung (Samstag, 4. Mai, von 14 bis 17 Uhr) die Bewohner vom Schwalbanger und Neufeld über den Bewegungspark, dessen Plan sich im Vergleich zum Jahr 2022 leicht verändert hat. Ebenfalls vertreten sind Verantwortliche des Bistums Augsburg und informieren über den anstehenden Neubau des Familienzentrums. Umrandet wird die Infoveranstaltung mit einem bunten Rahmenprogramm – durchgeführt von den Kooperationspartnern Haus der Kinder St. Peter, Hollerhaus Ingolstadt, Seniorenbeirat, Jugendparlament, Schachklub und der stadtteilansässigen Grundschule. Das kleine Quartiersfest findet auf der Grünfläche "Schwalbanger Mitte" - also zwischen Kindergarten und Grundschule und somit genau da, wo der Bewegungspark entstehen wird – statt. (AZ)

