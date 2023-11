Mehr Platz für Kinderbücher und Romane: Bücherturm wird modernisiert

Plus Der Neuburger Bücherturm schließt für drei Wochen. Nach 30 Jahren wird ein neuer Teppich verlegt. Die Zwangspause wird zudem für eine Umstrukturierung genutzt.

Der Neuburger Bücherturm wird auf den neuesten Stand gebracht. Im zweiten Obergeschoss wird nach 30 Jahren der Teppich erneuert. Wegen der Renovierungsarbeiten schließt die Stadtbücherei daher ab 6. November für drei Wochen ihre Pforten. Die Zwangspause nutzt das Team um Leiterin Stefanie Martin gleich für eine größere Umstrukturierung der etwa 38.000 Medien.

Im zweiten Stock befanden sich bisher ausschließlich Sachbücher. Kurz vor der Schließung sind viele Regale schon leer geräumt. "Wir haben alle Bücher aussortiert, die nie ausgeliehen wurden", sagt Stefanie Martin und zeigt auf das Regal mit dem Schild Kunst. Sachbücher über Kultur, Musik und Film laufen nicht mehr. Viele der Bücher waren allerdings bereits alt, beispielsweise Enzyklopädien aus den 90er-Jahren. Auch etliche Bücher über Religion, Philosophie und Heimat wurden aussortiert. Der Sachbuchbestand wird "sehr reduziert", erklärt Martin. Im Bücherturm hätte die Kategorie allerdings auch überproportional viel Platz eingenommen.