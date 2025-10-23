Mehrere Autos in Neuburg beschädigt: Gab es auf dem Parkplatz Driftmanöver?

Auf dem Kiesparkplatz gegenüber der Berufsschule in der Monheimer Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei stellten am Mittwochabend insgesamt neun Fahrzeugbesitzer der dort geparkten Autos Lackschäden fest. Nach ersten Feststellungen wurden diese Schäden durch Steinschläge verursacht. Möglicherweise wurden die Steine durch Fahrmanöver in Form von Driften gegen die Fahrzeuge geschleudert.

Neuburg: Wurde an der Berufsschule gedriftet?

Der Schaden beläuft sich auf knapp 6000 Euro. Die Polizei Neuburg sucht nun Zeugen. Wer hat in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch auf dem dortigen Parkplatz derartige Fahrmanöver beobachtet und kann Hinweise zu den Fahrzeugen oder Personen geben? Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)