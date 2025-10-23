Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neuburg: Mehrere Autos in Neuburg beschädigt: Gab es auf dem Parkplatz Driftmanöver?

Neuburg

Mehrere Autos in Neuburg beschädigt: Gab es auf dem Parkplatz Driftmanöver?

Auf einem Parkplatz in Neuburg sind mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei vermutet Drift-Manöver und sucht nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    • |
    An der Neuburger Berufsschule sind mehrere Autos beschädigt worden.
    An der Neuburger Berufsschule sind mehrere Autos beschädigt worden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Kiesparkplatz gegenüber der Berufsschule in der Monheimer Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei stellten am Mittwochabend insgesamt neun Fahrzeugbesitzer der dort geparkten Autos Lackschäden fest. Nach ersten Feststellungen wurden diese Schäden durch Steinschläge verursacht. Möglicherweise wurden die Steine durch Fahrmanöver in Form von Driften gegen die Fahrzeuge geschleudert.

    Neuburg: Wurde an der Berufsschule gedriftet?

    Der Schaden beläuft sich auf knapp 6000 Euro. Die Polizei Neuburg sucht nun Zeugen. Wer hat in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch auf dem dortigen Parkplatz derartige Fahrmanöver beobachtet und kann Hinweise zu den Fahrzeugen oder Personen geben? Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden