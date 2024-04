Mehrere geparkte Autos angefahren

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu zwei angefahreren Fahrzeugen in Neuburg. Wer hat etwas gesehen?

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr einen am Séter Platz in Neuburg abgestellten VW Caddy im Heckbereich angefahren. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, berichtet die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Aufgrund der festgestellten Spuren am geschädigten Auto wird von einem grünen Verursacher-Fahrzeug ausgegangen. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen.

Bereits am Donnerstag hatte ein Neuburger seinen weißen Mercedes an der Berliner Straße in Neuburg geparkt. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 17.30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren linken Kotflügel des Autos und verursachte einen Schaden von circa 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

