Mehrere Meter Kupfer-Dachrinne gestohlen

Unbekannte haben in Neuburg eine Dachrinne gestohlen. Das Diebesgut aus Kupfer war 32 Meter lang.

Unbekannte haben in Neuburg rund 32 Meter einer Kupfer-Dachrinne gestohlen. Die Dachrinne wurde von einem Fahrradunterstand in der Monheimer Straße entwendet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden belaufe sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Beamten gehen davon aus, dass zum Abtransport des Diebesguts im Laufe der vergangenen Woche ein Fahrzeug benötigt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg entgegen. (AZ)

