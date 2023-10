Neuburg

Mehrere Unfälle am neuen Radweg: Opfer schaltet Anwalt ein

An der neuen Fahrrad-Zufahrt an der Augsburger Straße in Neuburg haben sich mittlerweile mehrere Unfälle ereignet.

Plus Um die Fahrrad-Zufahrt an der Augsburger Straße wird es nicht ruhig. Wieder kam es dort zu einem Unfall. Ein gestürzter Radfahrer hat seinen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Zwei Tage nach dem Beschluss des Neuburger Verkehrsausschusses, die neue Fahrrad-Zufahrt am Kreisverkehr Augsburger Unterführung vorerst aufrechtzuerhalten, ist ein weiterer Unfall passiert. Ein Autofahrer aus Neuburg rammte Freitagnachmittag stadteinwärts fahrend die Kante der Rad-Zufahrt. Der Vorderreifen war platt, die Felge beschädigt. Der Havarist blieb im Kreisverkehr stehen. „Wir mussten die Unterführung kurzzeitig sperren“, bestätigte ein Sprecher der Neuburger Polizeiinspektion.

Mittlerweile sind ein halbes Dutzend ähnlicher Vorfalle und drei Stürze von Fahrradfahrern bekannt. Eine Radlerin im mittleren Alter war stadtauswärts auf der linken (falschen) Seite fahrend an der Kante gestürzt und mit Abschürfungen davongekommen. Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis hatte weniger Glück. Auch er übersah in der Dämmerung die scharfe Kante und verletzte sich beim Sturz am Kopf. Seine Platzwunde ist im Krankenhaus Neuburg genäht und versorgt worden.

