Mein zauberhaftes Weihnachtsfest – bekannte Neuburger erzählen

vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Mit Weihnachten verknüpft jeder seine persönlichen Erlebnisse. Wir haben fünf Männer und Frauen gefragt, an welchen Heiligabend sie sich am liebsten erinnern.

Caroline (rechts) und Isabella Gmehling mit ihrer lang ersehnten Mischlingshündin Nelly. Foto: Gmehling





Caroline und Isabella Gmehling: Ein süßer, kleiner, knuffiger Hund - der stand bei Caroline und Isabella Gmehling ganz oben auf der Weihnachts-Wunschliste. Doch so leichtfertig wollten damals die Eltern der beiden Grundschülerinnen dem Drängen nicht nachgeben, erzählt Caroline Gmehling. Deshalb lag unterm Christbaum zunächst auch "nur" ein Pipimax - ein mechanischer Plüschhund, der trinken, laufen, bellen und, wie der Name schon sagt, sogar Pipi machen kann. Das war schon mal ein guter Anfang, doch nicht das, was die beiden Schwestern wirklich im Sinn hatten. Und so stand in den darauffolgenden Jahren auf ihren Wunschzetteln immer wieder: "Wir wünschen uns einen Hund echter."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .