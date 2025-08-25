Michael Wittmair an der Spitze: ÖDP gründet neuen Ortsverband Neuburg-Rohrenfels

Die Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP) hat in Neuburg einen neuen Ortsvorstand gewählt. Vorsitzender ist Stadtrat Michael Wittmair, der nach seinem Ende bei den Linken zur ÖDP gewechselt war. Sein Stellvertreter ist Holger Geißel, als Schriftführer fungiert Manfred Wilhelm.

ÖDP gründet neuen Ortsverband Neuburg-Rohrenfels

Um auch die Nachbargemeinde Rohrenfels mit ins Boot zu holen, heißt der neu geschaffene Ortsverband Neuburg-Rohrenfels, schreibt die Partei. Einen ersten Beschluss gab es auch schon: „Der Ortsvorstand empfiehlt dem Ortsverband einstimmig Michael Wittmair die OB-Kandidatur in Neuburg.“ (AZ)