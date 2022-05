Neuburg

vor 17 Min.

Militärärztin Cornelia Schäfer: „Ich wollte nie dieses hilflose Weibchen sein“

Cornelia Schäfer ist Bundeswehrärztin in Neuburg. Für sie ist das Militär ein für Frauen genauso gut geeigneter Ort wie für Männer. Dass sie zur Bundeswehr gehen möchte, stand für die toughe Frau schon früh fest.

Plus In Führungspositionen sind Frauen immer noch kaum vertreten. Wir blicken auf verschiedene Bereiche im Raum Neuburg, wo starke Frauen an der Spitze stehen. Diesmal erzählt Cornelia Schäfer.

Von Anna Hecker

Uniform, muskelbepackte Männer, Drill – stellt man sich als Außenstehender mit wenig Vorkenntnissen die Bundeswehr vor, hat man schnell eine Männerdomäne vor Augen. Dass dies schon lange nicht mehr der Fall ist und auch Frauen dort längst ganz selbstverständlich alle Aufgaben übernehmen können, sieht man wunderbar an der Neuburger Bundeswehrärztin Cornelia Schäfer. Eine Frau an der Spitze, die beweist, dass Karriere und Familie vereinbar sind.

