Millionen-Sanierung: Neuburger Stadttheater droht jahrelange Schließung

Mehr als zwei Jahre Corona haben der Kultur schwer zugesetzt. Auch das Neuburger Stadttheater hat schwierige Pandemie-Zeiten hinter sich. Doch dem Haus drohen neue Herausforderungen. Weil die Technik in die Jahre gekommen ist, braucht es wohl eine millionenschwere Sanierung, einschließlich einer langen Schließung. Die Verantwortlichen in der Stadtpolitik wollen finanziell das Schlimmste abwenden.