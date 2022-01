Neuburg

07:00 Uhr

Millionenprojekt: Dachsanierung am Neuburger Südpark verzögert sich

Die Dachsanierung am Neuburger Südpark sollte eigentlich im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Doch das Projekt verzögert sich.

Plus Seit Monaten wird am Neuburger Südpark das Dach saniert. Doch die millionenschwere Baumaßnahme verzögert sich. Was dahinter steckt.

Von Andreas Zidar

Am Neuburger Südpark läuft seit Monaten eine millionenschwere Sanierungsmaßnahme. Das Dach des Einkaufszentrums wird in drei Bauabschnitten komplett saniert. Es handelt sich um eine „lebenszyklusbedingte Instandhaltungsmaßnahme“, so der Eigentümer der Immobilie, das Berliner Unternehmen Berlinovo.

