Millionenverlust: Bäder und ÖPNV trüben Bilanz der Neuburger Stadtwerke

Plus Die Neuburger Stadtwerke stellen ihre Zahlen aus 2021 vor. Mit Strom, Gas, Wasser und sogar Nahwärme macht man Gewinn. Doch die öffentlichen Bereiche sind wieder dick im Minus.

Die Neuburger Stadtwerke haben im Werkausschuss ihren Jahresabschluss für 2021 vorgestellt. Die Erkenntnisse daraus sind vielschichtig.