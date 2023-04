Mimenfeld bringt in Neuburg echten Familienwahnsinn auf die Bühne

Plus Die Theatergruppe Mimenfeld spielt im Rödenhof die Komödie "Glückliche Zeiten": Ein 65. Geburtstag wird zum Anfang vom Ende für eine sehr spezielle Familie.

Das Glück scheint bei Gerry (Wolfgang Köhler) und Laura (Diana Strassburg) ein flüchtiger Gast zu sein. Die beiden Oberhäupter der Familie haben es aber auch nicht leicht mit ihren zwei Söhnen Glyn (Ferry Eifert) und Adam (Martin Kotowicz) und deren Partnerinnen. Beim 65. Geburtstag von Laura sind "Glückliche Zeiten" dann endgültig Mangelware. Diesen Strudel aus vergangenen und künftigen Schicksalswendungen aus der Feder von Alan Ayckbourn bekam das Publikum im Neuburger Rödenhof vom Ensemble Mimenfeld "aufgetischt".

Ort des Geschehens ist ein traditionelles Restaurant, das "Bissa de Calvi". Nationalität? Unbekannt. Dafür aber mit schrullig klingenden Gerichten wie "Vissviss" oder "Fickelfatz". Dazwischen bewegt sich ein wahrer Hingucker: Der oder besser die Kellner, die mit inbrünstiger Leidenschaft und wunderbar übertriebenem Akzent von Andrea Seibold dargestellt werden. Ihr zur Seite der stets gleichgültige Zweitkellner (Alexsey Frei), der mit monotoner Stimme die überbordende Art seines Vorgesetzten wunderbar noch absurder macht.