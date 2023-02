Neuburg

18:00 Uhr

Mindestens doppelt so teuer: Gaspreis geht auch in Neuburg spürbar nach oben

Plus Seit 2020 ist jegliche Sicherheit bei den Energiepreisen scheinbar verschwunden. Prognosen sind auch in Neuburg schwierig und der Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Täglich schwankende Preise, ein unruhiger Blick auf die Weltpolitik, keine Planungssicherheit mehr: Beim Blick auf die Energiekosten fühlen sich mittlerweile zahlreiche Bürgerinnen und Bürger unsicher, schließlich gibt es kein stabiles Preisniveau mehr. Die Neuburger Stadtwerke versuchen mit Preisgarantien, neuen Tarifen und der Suche nach neuen Energielieferanten die weltweite Berg-und-Tal-Fahrt abzubremsen. Das gelingt auch, allerdings mit einem bangen Blick auf 2024. Die Prognosen fallen gemischt aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen