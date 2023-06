Neuburg

Minibaustellen in der Neuburger Innenstadt: Darum wird hier aufgerissen

In der Neuburger Kernstadt wird derzeit immer irgendwo gebuddelt. An diesen Mini-Baustellen geht es aber um wichtige Infrastruktur.

Plus In der Neuburger Innenstadt wird derzeit massiv gearbeitet. Doch es geht nicht nur um die Innenstadtsanierung, sondern um wichtige Infrastruktur. Und es gibt eine gute Nachricht.

Wer dieser Tage in der Neuburger Innenstadt unterwegs ist, läuft immer mal wieder gegen eine Absperrung. Nicht in der Färberstraße, wo ja eine umfangreiche Innenstadtsanierung läuft. Sondern oft auf Gehwegen irgendwo zwischen Luitpoldstraße und Münchner Straße. Meist arbeiten bei diesen Kleinstbaustellen nur drei Mann, sie sind innerhalb weniger Tage fertig und die geöffnete Straße oder der Gehweg ist wieder geflickt. Nur, was machen sie da?

Die Antwort ist simpel. Neuburg bekommt ein flächendeckendes Glasfasernetz. Bis wirklich jeder im Stadtgebiet einen Hausanschluss hat, werden die Bürgerinnen und Bürger zwar noch viel Geduld haben müssen, doch in der Kernstadt geht es voran. Bereits seit vergangenem Herbst ist die Telekom mit zwei Unternehmen dabei, Glasfaser für über 6000 Haushalte verlegen zu lassen. "Wir sind im Zeitplan", heißt es von den Verantwortlichen. Bis Mitte September 2023 soll sowohl die Innenstadt und der Schwalbanger bis Höhe Autohaus Prüller versorgt sein, Richtung Ostend dauert es wohl noch bis Oktober.

