Minister Bernreiter zur Donaubrücke: „Entscheidung muss auf kommunaler Ebene fallen“

Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ war bei Minister Bernreiter in München. Er verweist bei der geplanten zweiten Donaubrücke auf die kommunale Verantwortung.

Eine Delegation des Aktionsbündnisses Auwald statt Asphalt wurde am vergangenen Dienstag vom bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr in München, Christian Bernreiter, empfangen. Gleich zu Beginn machte das Bündnis klar, dass es nicht grundsätzlich gegen eine zweite Donaubrücke sei, es in Zeiten sich wandelnder Mobilität allerdings für nicht zeitgemäß erachte. Bernreiter äußerte Verständnis für das geplante Neuburger Bauvorhaben, zeigte sich allerdings auch neutral bezüglich des Standorts.

Obgleich Minister Bernreiter sich den Argumenten des Aktionsbündnisses offen und verständnisvoll gegenüber gezeigt hat, machte er deutlich, dass die endgültige Entscheidung auf kommunaler Ebene fallen müsse. Auf dem Foto zu sehen: (von links) Bernhard Sönning, Horst Winter, Uwe Jakob, Christian Bernreiter, Lukas Schorer, Meike Dietrich, Stefan Heiß. (AZ)