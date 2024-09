Mit 0,5 Promille am Steuer: Ein Monat Fahrverbot

Am Samstagabend wurde anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Ingolstädter Straße in Neuburg bei einem Autofahrer festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem anschließend durchgeführten Alkotest stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 0,5 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Auto verkehrssicher abgestellt. Den Betroffenen erwarteten nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von 1 Monat. (AZ)