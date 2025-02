Mit 1,8 Promille Unfall verursacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.45 Uhr kam es in der Grünauer Straße in Neuburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 21-Jährige fuhr dabei mit seinem Auto über die dortige Verkehrsinsel und kollidierte zuerst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Die Polizei ermittelte durch einen Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille, was eine Blutentnahme beim Beschuldigten zur Folge hatte. Der entstandene Sachschaden am Auto beläuft sich auf 6000 Euro, Fremdschaden wurde in geschätzter Höhe von 1000 Euro verursacht, teilt die Polizei mit. (AZ)

