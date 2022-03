Mit 101 Jahren immer noch fit: Die älteste Frau Neuburgs hat Geburtstag

Plus Maria Steidl feiert am Freitag ihren 101. Geburtstag und ist damit die älteste Frau Neuburgs. Sie ist geistig fit, nur bei einem Thema kommen ihr die Tränen.

Maria Steidl empfängt im hellbeigen Blazer. „Schön, dass wir uns wiedersehen“, sagt sie zu Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Der Gast wundert sich nicht über die geistige Frische der alten Dame, denn er hat sie schon früher zu Geburtstagen besucht. Diesmal ist es der 101.