Neuburg

vor 34 Min.

Der älteste Neuburger wird 102 Jahre alt

Heinz Becker zeigt die Fäuste und ein Bild von Max Schmeling. Für ihn hat er ein „Boxerlied“ komponiert. Der 102-Jährige lebt zufrieden bei seiner Tochter Gudrun (rechts) in Gietlhausen. Der älteste Mann der Welt ist aktuell 113 Jahre alt. Der Rekord „wäre doch ein lohnendes Ziel“, mein das Geburtstagskind.

Plus Zum Geburtstag fährt Heinz Becker in die alte Heimat in den „Ruhrpott“. Er setzt auf Humor und die Musik. Mit Gymnastik hält er die Gelenke fit.

Von Winfried Rein

Er ist genauso fidel wie beim 100. und 101. Geburtstag – am heutigen Dienstag wird Heinz Becker aus Laisacker 102 Jahre alt. Er schläft ein bisschen länger, ansonsten ist er fit und fröhlich wie eh und je.

