Mit 300 Studenten startet der Campus Neuburg ins Sommersemester 2024

Plus Fast 300 Studierende lernen zum Sommersemester am Campus Neuburg. Alle Angebote der Fakultät sind auf Umwelt und Nachhaltigkeit ausgelegt. „Wir wachsen stetig“, sagt Dekanin Jana Bochert beim Infotag.

Langsam aber steigt, wächst die Zahl der Studenten am Campus Neuburg. Vergangenen Mittwoch begann das neue Sommersemester für 60 junge Leute, damit verzeichnet die Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) immerhin rund 300 Studierende. „Wir wachsen stetig“, freut sich Professorin und Dekanin Jana Bochert. In den kommenden Jahren werden für den Erfolg des Hochschulstandorts Neuburg wichtige Weichen gestellt.

Jana Borchert begleitete mit ihren Kollegen am Freitag einen Informationstag am Campus für Interessenten. Etwa 80 junge Leute schauten vorbei und erfragten Details zu den Studiengängen. „Ich bin auf der FOS und möchte hier Umweltmanagement studieren“, sagte Tanja aus Ingolstadt. Stefanie ist bis aus Würzburg angereist und interessiert sich für Bauingenieurwesen mit Nachhaltigkeit. „Ein wenig größer habe ich mir den Campus schon vorgestellt“, formulierte sie ihren ersten Eindruck.