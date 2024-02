Neuburg

vor 50 Min.

Mit 87 Jahren im Birdland: Kirk Lightsey ist mit Abstand der Quirligste, Flotteste, Agilste!

Plus Zwei Tage nach seinem 87. Geburtstag liefert die amerikanische Piano-Legende Kirk Lightsey im proppenvollen Birdland einen Beleg für die zeitlose Schönheit und Vitalität des Jazz.

Von Reinhard Köchl

Alter ist nur eine Zahl, die angibt, wie viele Atemzüge man gebraucht hat, um dorthin zu gelangen. Eine Binsenweisheit? Keiner, der am Samstag miterlebt hat, wie sich ein gerade mal 87 Jahre jung gewordener Pianist im abermals proppenvollen Birdland-Jazzclub zweieinhalb Stunden lang bewegt, wie er lustvoll in jedes Thema eintaucht, die Musik und auch sich selbst feiert und sichtbar jedes einzelne Glückshormon aufsaugt, wird dies ernsthaft behaupten wollen! Erst zwei Tage vor Neuburg durfte sich Kirk Lightsey zu seinem durchaus stattlichen Wiegenfest gratulieren lassen. Im Hofapothekenkeller geht die Sause weiter. Schlagzeuger (und Conférencier) Sangoma Everett erzählt, dass sie während ihrer Tournee bei jedem Konzert das Publikum um ein Geburtstagsständchen in der jeweiligen Landessprache gebeten hätten. Also diesmal die deutsche Version: „Zum Geburtstag viel Glück!“ Und die amerikanische Piano-Legende grinst wie ein Honigkuchenpferd und liefert am Klavier gleich die passenden Akkorde dazu.

Dass Lightsey, der Mann, der in seinem bewegten Leben bereits an der Seite von Jazz-Säulenheiligen wie Cannonball Adderley, Melba Liston, Yusef Lateef, Dexter Gordon, Chet Baker, Betty Carter, Pharoah Sanders, Sonny Stitt oder Kenny Burrell in die Tasten griff, nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist und von den Kollegen auf dem Weg zur Bühne gestützt werden muss – geschenkt! Wenn Kirk am Bösendorfer sitzt, dann wirkt er absolut alterslos, öffnet seinen reichen Klangfarbenkasten und erweist sich in einem Quartett, bei dem jeder Mitmusiker locker sein Sohn oder gar Enkel sein könnten, als der mit Abstand Quirligste, Flotteste, Agilste. Deshalb gerät der Abend zu einem einzigen Bekenntnis für die Einzigartigkeit des Jazz und die Schönheit des Lebens mit einem Hauptdarsteller, der es als einer der letzten seiner Zunft meisterlich versteht, einen Flügel wirklich zum Klingen zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen