Mit 95 geht’s in die Luft: Ein besonderer Gast bei der Fluggruppe Neuburg

Große Überraschung bei der Fluggruppe Neuburg: Ehrenmitglied Walter Hroß steht plötzlich am Startwagen und fliegt eine Runde im Motorsegler mit - mit 95 Jahren.

Groß war die Überraschung, als das Ehrenmitglied der Fluggruppe Neuburg, Walter Hroß, plötzlich am Startwagen stand. Und als er dann auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob er denn nicht eine Runde mitfliegen möchte, auch noch mit „Ja!“ antwortete, gab es kein Halten mehr. Nach dem mit vereinten Kräften geschafften Einsteigen, das verständlicherweise mit 95 Jahren nicht mehr ganz so leicht vonstattengeht, schwang sich Reinhold Hesche mit seinem Co-Piloten Walter Hroß in dem rot-weißen Motorsegler in die Luft.

Walter Hroß fliegt mit 95 Jahren bei der Fluggruppe Neuburg

Von hoch oben schweifte Hroß' Blick über die Neuburger Innenstadt, das Schloss und auch auf seine jetzige Heimat, das Pflegeheim St. Elisabeth. Der kleine Rundflug dauerte zwölf Minuten. Renate Mäußl hatte zufällig frischen Zwetschgendatschi für alle dabei, und so gab es nach dem Flug auch noch eine gemütliche Kaffeerunde, an einem der wohl letzten Sommertage in diesem Jahr.

Aber an dem Wochenende war sowieso einiges los. Die letzten Kinder der Kreisjugendring-Ferienaktion waren zum Flugplatz gekommen, um endlich auch mal ihre Heimat aus der Luft zu sehen. An einem der angebotenen Termine in den großen Sommerferien hatte es geregnet und so waren diese Flüge im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Aber auch wenn die Ferien nun schon vorbei sind, war die Freunde bei den Kindern ungebrochen. Jeder durfte mal den Baggerweiher und das eigene Zuhause aus der Luft ansehen.