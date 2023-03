Neuburgerin will Reh ausweichen – Auto überschlägt sich

Eine junge Autofahrerin will einem Reh ausweichen und kommt dabei von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlägt sich dabei.

Eine junge Frau hat sich bei einem Unfall mit ihrem Auto überschlagen. Das teilte die Polizei mit. Am Montagabend, gegen 23.10 Uhr, fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Lichtenau kommend in Richtung Weichering. Kurz nach Lichtenau wollte die Frau einem kreuzenden Reh ausweichen. Beim Ausweichmanöver verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Die Frau konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Neuburg gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Die Feuerwehr Lichtenau war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)