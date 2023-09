Neuburg

11:55 Uhr

Mit bewegender Hommage: So war der Auftakt der Starken Stücke in Neuburg

Plus Einen überaus geglückten Saisonauftakt der Starken Stücke erlebten die Gäste der musikalischen Revue „Der Wind hat mir ein Lied erzählt...“ im Neuburger Stadttheater.

Von Elke Böcker

Die Hommage des Münchner Duos Christian Auer und Karl-Heinz Hummel an die berühmte Schwedin Zarah Leander bewegte, berührte und irritierte gleichermaßen. Das Leben dieser zielstrebigen Künstlerin, deren Name vor allem als Galionsfigur der UFA während der NS-Zeit auch heute bekannt ist, erlebten die Zuschauer in der Rückblende. Tanja Maria Froidl als Zarah Leander ließ dabei fast „ein Wunder geschehn“ - so überzeugend sang sie mit tiefer Stimme und überzeugendem Ausdruck, die noch heute beliebten Lieder des Stars.

Doch nicht nur die wunderbare Stimme Tanja Maria Froidls und deren erfreuliche Bühnenpräsenz ließ den Abend zu einem echten Erlebnis werden. Auch der Versuch, das bewegte Leben der – nach eigener Aussage - unpolitischen Sängerin und Kinostars in „schwierigen Zeiten“ zu hinterfragen, hielt, was er versprach. Die geheimnisvolle Schwedin, Liebling Goebbels, stilisiert zur „nordischen Waldfee“ wurde auf der Bühne des Neuburger Stadttheaters in vielerlei Facetten sichtbar und hörbar: „Nur nicht aus Liebe weinen...“.

