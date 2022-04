Neuburg

vor 17 Min.

Mit Blickkontakt zum Publikum im Birdland Jazzclub

Plus Champian Fulton und ihre beiden Begleiter boten im Neuburger Birdland Jazzclub ein Konzert, das allen viel Spaß bereitete.

Von Thomas Eder

Oft ist so etwas nicht zu hören. Nicht in Neuburg’s Birdland und auch nicht sonst wo. Singende Jazz-Pianistinnen sind eine Rarität. Birdland-Besucher erinnern sich vielleicht zuerst an die männlichen Protagonisten wie Bob Dorough, Paul Kuhn oder Martin Schmitt, aber auch Dena DeRose oder Diana Krall hinterließen als weibliche Vertreterinnen ihre Visitenkarte auf Deutschlands großartigster Jazzbühne. Und jetzt neu dabei: Champian Fulton.

