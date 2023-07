Neuburg

18:03 Uhr

Mit "Carli" hat der Campus Neuburg Zuwachs bekommen

Plus Bei der Einweihung des Campus-Neubaus erneuert Staatsminister Markus Blume ein wichtiges Versprechen. Das Interesse der Studierenden ist hoch, weitere Bauprojekte sind in Planung.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Der Campus Neuburg hat einen wichtigen ersten Meilenstein erreicht: Nach neun Monaten Bauzeit ist der erste Neubau auf dem Hochschulgelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne am Freitag offiziell eröffnet worden. Ab dem neuen Semester werden hier weitere 150 junge Menschen ihr Studium aufnehmen. Damit wächst der Campus auf knapp 300 Studierende an, die vier verschiedene Studiengänge belegen können. Zu den sieben Professorinnen und Professoren werden vier weitere in naher Zukunft hinzukommen. Weitere Pläne für Bauten und Studiengänge sind bereits konkret. "Der Campus Neuburg zeigt, dass die THI eine Hochschule der Geschwindigkeit ist", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) bei der Eröffnung.

Die lichtdurchfluteten, modernen Räume vermitteln dem Gast beim Rundgang eine echte Hochschulatmosphäre: Hier ist Platz für Studentenleben wie wissenschaftliches Arbeiten. Jetzt gibt es sieben weitere Hörsäle, Büros, Labore, eine kleine Mensa und eine Bibliothek. In wenigen Wochen wird das Gebäude, das nach dem Schöpfer der nachhaltigen Forstwirtschaft Hans Carl von Carlowitz benannt ist und die Studierenden wohl liebevoll "Carli" nennen, mit Leben erfüllt werden und dann auch per Glasbrücke mit dem bestehenden Gebäude 6 verbunden. In Holzständerbauweise, mit begrüntem Dach, Strom aus Sonnenkraft und einem Autarkiegrad von 45 Prozent soll der rechteckige Flachdachbau auch das zeigen, was hier gelehrt wird: nachhaltige Bauweise.

