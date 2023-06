Mit der Ehrenamtskarte zum Schloßfest

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verlost in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Einlasszeichen für das Schloßfest.

Bald heißt es wieder "Jungpfalz, vivat hoch!" und das Schloßfest hält Einzug in Neuburg. Mit etwas Glück können Ehrenamtliche, die eine gültige, vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ausgestellte Bayerische Ehrenamtskarte besitzen, das legendäre Treiben bei freiem Eintritt verfolgen. Das Landratsamt verlost in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ 15 Einlasszeichen für das erste Schloßfest-Wochenende, 30. Juni bis 2. Juli, inklusive zweier Getränkegutscheine.

Der Verkehrsverein hat die Preise zur Verfügung gestellt. Dessen Vorsitzender Friedhelm Lahn wird den Gewinnern die Einlasskarten persönlich im Neuburger Schlosshof am Montag, 26. Juni, um 18 Uhr überreichen. Im Anschluss daran sind die Gewinner eingeladen, bei einer Probe der Reigenkinder und ab 19 Uhr bei der Probe für die großen Tanzspiele im Schlosshof dabei zu sein.

So kann man an der Aktion im Kreis Neuburg-Schrobenhausen teilnehmen

An der Verlosung teilnehmen können alle Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen, vom Landkreis ausgestellten Ehrenamtskarte durch Anmeldung mit dem Stichwort „Gewinnen mit der Ehrenamtskarte“ per E-Mail an ehrenamtskarte@neuburg-schrobenhausen.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite https://neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamtskarte. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt. Bitte unbedingt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse angeben, unter der man im Falle eines Gewinnes zu erreichen ist. Teilnahmeschluss ist der 19. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (AZ)