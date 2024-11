Mit der Isetta zum Großglockner: Ehepaar Fischer blickt auf 60 glückliche Ehejahre

Für Annemarie und Werner Fischer läuteten vor 60 Jahren in der Neuburger St. Peter die Hochzeitsglocken. Heute sitzen die beiden fast schon ungläubig auf der Couch. Was, so lange schon – wie die Zeit vergeht. Ein Grund, zurückzublicken und zu feiern. Da aber ein Teil der Familie weiter weg wohnt oder im Ausland unterwegs ist, fällt die Feier zur Diamanthochzeit kleiner aus.

Werner Fischer war 30 Jahre lang Bundeswehrsoldat. Und er ist gerne gereist, vor allem im Ruhestand. Seine Frau hat dem begnadeten Zeichner und Schnitzer einst eine Schnitzschürze geschenkt mit dem Aufdruck „Verheiratet und nie da“. Und von sich selbst sagt sie schmunzelnd „Verheiratet und alleinerziehend“. Heute lachen beide miteinander darüber, weil sie, trotz hoher Abwesenheitsraten von Werner Fischer, ihre 60-jährige Ehe feiern können.

Man erlebe die Zeit miteinander einfach intensiver, so glaubt Annemarie Fischer, die, gefragt nach ihrem Kennenlernen, sagt: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Kennengelernt haben sich die beiden 1962 über ein gemeinsames Hobby. Beide waren Mitglieder im Verein der Naturfreunde und gerne in den Bergen unterwegs. „Wir haben viel miteinander unternommen“, berichtet Werner Fischer. Mit der Isetta waren sie damals auf dem Großglockner und in Österreich. „Unsere Liebeskugel“, so nennt der 81-Jährige seinen ersten fahrbaren Untersatz, der im Grunde nur ein mit einer Kabine verkleidetes Motorrad war. „Es war die stärkere mit 13 PS.“

Vor 60 Jahren heiraten Annemarie und Werner Fischer aus Neuburg

Der gebürtige Neuburger ist ein Eybstraßler, wie er selbst sagt. Kein Wunder, dass Werner Fischer in Neuburg bekannt ist, war er doch Turner beim TSV Neuburg und Übungsleiter Turnen, Schwimmen und Judo. Außerdem aktiv bei den Fischergasslern, unter anderem als sogenannter „Sößstaller“, einem Mitglied des Kampfgerichtes bei Wettkämpfen. Als Sößstall wird der tiefste Punkt in der Zille genannt, aus dem das eingedrungene Wasser geschöpft wird.

Annemarie dagegen war 1946 mit ihren Eltern aus Tschechien nach Mauern gekommen, dort aufgewachsen und in Neuburg zur Schule gegangen. Anschließend arbeitete sie im Neuburger Krankenhaus, bei der Standortverwaltung und im Studienseminar in der Verwaltung. Mit dem Jubiläumspaar freuen sich Tochter Pia und Sohn Stefan mit Familien, inklusive der drei bereits erwachsenen Enkelkinder.