Mit diesem digitalen Instrument möchte Neuburg fahrradfreundlicher werden

Im Rahmen des Stadtradelns wurde in Neuburg wieder das digitale Beteiligungsinstrument RADar! angeboten und fand laut Pressemitteilung großen Zuspruch. Unter dem Motto „Das Tool für einen besseren Radverkehr“ macht RADar! auf einfache Weise sichtbar, wo Handlungsbedarf besteht: Wenn Schlaglöcher und Baumwurzeln zur Slalomfahrt zwingen, Bordsteinabsenkungen zu hoch sind, Beschilderungen fehlen oder unübersichtliche Hofeinfahrten oder Kreuzungen Gefahren für die Radfahrer bergen, setzten auch heuer wieder Bürgerinnen und Bürger per Pin im digitalen Stadtplan ihre Hinweise. So ist sofort erkennbar, wo etwas getan werden muss, die Bürgerinnen und Bürger können sich zudem über die Fortschritte informieren.

RADar! soll Rad-Situation in Neuburg verbessern

Die einzelnen RADar!-Meldungen erscheinen als Pins auf einer Straßenkarte. Fünf Kategorien zeigen auf einen Blick den Bearbeitungsstand. Mit einem blauen „Daumen-hoch-Pin“ wurden sogar positive Rückmeldungen markiert. Die Rückmeldungen der Neuburger Radlerinnen und Radler decken auch in diesem Jahr wieder ein breites Spektrum ab – von Schäden an Straßenoberflächen über Fragen der Verkehrsführung bis hin zu Behinderungen oder möglichen Unfallschwerpunkten. Es wurden aber nicht nur Schwachstellen gemeldet, sondern es gingen eine Vielzahl guter Ideen zur Verbesserung der Radverkehrssituation ein.

„Ein herzliches Vergelt´s Gott für die vielen Anregungen im RADar! und die konstruktive Mitarbeit der Bürgerschaft, das hilft bei der kontinuierlichen Verbesserung der Verkehrssituation in Neuburg“, betont der Fahrradbeauftragte der Stadt Neuburg, Bernhard Pfahler.

Ein Anliegen landet nun im Verkehrsausschuss

Alle eingegangenen Meldungen wurden überprüft und ernst genommen. Kleinere Anliegen – etwa zu Schlaglöchern, Markierungen, Beschilderungen oder Bordsteinabsenkungen – können kurzfristig erledigt werden. Umfangreichere Maßnahmen müssen hingegen den politischen Gremien vorgelegt werden. Besonders positiv bewertet wurde etwa die Anregung für einen neuen Radweg zwischen Bergen und Attenfeld, die nun im Verkehrsausschuss weiter behandelt wird.

„Wir arbeiten stets daran, unser gestecktes Ziel zu erreichen, eine fahrradfreundliche Kommune zu werden“, unterstreicht Pfahler. Auch Birgit Kroneisl, Leiterin des Sachgebiets Umwelt, hebt die gute Resonanz hervor: „Mit dem Stadtradeln werben wir für den Radverkehr in Neuburg. Die zunehmende Teilnehmerzahl beim Stadtradeln zeigt, dass die Neuburgerinnen und Neuburger gerne mit dem Rad unterwegs sind. RADar! ist eine hervorragende Ergänzung für die kontinuierliche Verbesserung bei stets steigenden Radfahrerzahlen. Besonders hervorheben möchte ich die tolle Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen der Lokalen Agenda 21 Neuburg und unserem Fahrradbeauftragten.“ Sie sieht in der engen Kooperation von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft eine wichtige Grundlage, um Neuburg Schritt für Schritt fahrradfreundlicher zu gestalten. (AZ)