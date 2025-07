Mit Emotionen und guten Noten: FOS und BOS Neuburg verabschieden Absolventen

Für FOS-Chefin Martina Wenzel ist es „die reinste Freude“, ihren Schützlingen die Abschlusszeugnisse zu überreichen. Bei einem Jahrgang mit rund 250 Absolventinnen und Absolventen, vielen guten Noten und bester Stimmung ist das kein Wunder. 195 junge Leute der Fachoberschule und 43 der Berufsoberschule nahmen am Freitag in der früheren Realschulsporthalle ihre Zeugnisse entgegen. Viele Eltern und Geschwister waren dabei und freuten sich mit. Den Absolventinnen und Absolventen stehen Berufe oder eine Fachhochschule offen, 48 können mit der allgemeinen Hochschulreife auch auf die Universität.

FOS und BOS Neuburg verabschieden 250 Absolventen

Für die Emotionen sorgte der Auftritt der Schulband. Mit ihren Sängerinnen Valentina Mödl und Anna Grüner erhielt sie einmal mehr Sonderapplaus für „Valerie“ von Amy Winehouse, „Viva la Vida“ von Coldplay und Elton Johns Hit „I‘m Still Standing“. Oberstudiendirektorin Eva Hertle gratulierte den Erfolgreichen und lobte gleichzeitig die Vielfalt der Möglichkeiten, einen Hochschulzugang zu erreichen. Es müsse nicht das Gymnasium sein, FOS und BOS schickten jedes Schuljahr mehr Absolventen hinaus als die Gymnasien Neuburg und Schrobenhausen zusammen. „Es ist nicht leichter bei uns“, so die Schulleiterin, aber mit Talent und Fleiß könne man weit kommen.

Icon Vergrößern Glückwunsch an Elisbeth Andraschko (links). Studiendirektorin Martina Wenzel gratulierte ihr zum Durchschnitt 1,0. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Glückwunsch an Elisbeth Andraschko (links). Studiendirektorin Martina Wenzel gratulierte ihr zum Durchschnitt 1,0. Foto: Winfried Rein

Auf dem besten Weg dazu ist Elisabeth Andraschko aus der 12. Klasse der Berufsoberschule – sie schaffte eine glatte 1,0 in der Gesamtrechnung und erhielt Riesenbeifall bei der Abschlussfeier. Jessica Geyer (13. Klasse FOS) und Julia Braun (12. Klasse BOS) waren aber mit je 1,11 auch nicht viel schlechter. Insgesamt gab es 42 Einser-Schnitte.

Auch der Landrat gratuliert zum Abschluss

Landrat Peter von der Grün gratulierte den Abiturienten und Abiturientinnen zum Abschluss mit „tollen Ergebnissen“. Der Landrat sieht erstklassige Berufschancen in der Region und empfahl gleichzeitig, in Erinnerung an sein eigenes Auslandsjahr in Seattle: „Geht hinaus in die Welt.“ Stadträtin Elisabeth Schafferhans sprach die junge Generation direkt an, formulierte ihren Respekt und warnte vor zu viel Social Media: „Gebt nicht jedem Reiz nach.“ Elternbeiratsvorsitzende Beate Riesinger wünschte Zuversicht und sagte: „Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass ihr glücklich werdet.“

Patricia Mödl und Paulina Halbich bedankten sich im Namen der SMV bei Eltern, Lehrern und Mitschülern. Man habe viel miteinander erlebt und Freundschaften geschlossen: „Danke für die schönen Jahre an dieser Schule.“ Martina Wenzel, die stellvertretende Leiterin, hörte es gern. Für sie ist das Miteinander der Schulfamilie ein entscheidender Punkt, um „mit Herz und Hartnäckigkeit“ Erfolge zu erreichen. Das Kollegium habe die Absolventen und Absolventinnen mit Rucksack und Proviant für ihre Entdeckungsreise ausgestattet. „Bewahren Sie ihre Persönlichkeit und übernehmen Sie Verantwortung“, so lautet ihr Wunsch an den Entlassjahrgang.

Was das „Schulzentrum Max von Pettenkofer“ ausmacht

Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Neuburger Fachoberschule mit Berufsoberschule mit fundiertem und praxisnahem Unterricht ein „Sprungbrett“ für Studium und Beruf ist. Von derzeit 500 Schülerinnen und Schülern geht die Hälfte, aber nahezu genauso viele Neulinge fangen im September an. FOS und BOS sind nun bis auf die Werkstätten komplett in der alten Realschule an der Bahnhofstraße untergebracht. Zusammen mit Wirtschaftsschule, Berufsschulen und Fachschulen umfasst das „Schulzentrum Max von Pettenkofer“ rund 2600 Jugendliche und Heranwachsende.