Neuburg

18:00 Uhr

Mit Lichtermeer ins neue Jahr: So feierte Neuburg Silvester und Neujahr

Plus Neuburg erlebte heuer ein wahres Rekordfeuerwerk. Das erste Baby 2024 in der Ameos-Klinik lässt auf sich warten. Drei Schützenvereine begrüßen das neue Jahr mit Salut.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Mit einem besonders prächtigen Feuerwerk begrüßten die Stadt Neuburg und das Umland das neue Jahr 2024. Am Donaukai, im Ostend und in Neuburg-Nord wollte der Raketenzauber gar nicht mehr aufhören.

Das Wetter hielt in der Silvesternacht, an Neujahr schien sogar die Sonne. An der „Partymeile“ Donaukai trafen sich Hunderte junge und nicht mehr so junge Besucher und feuerten bis weit ins neue Jahr hinein. Das ergab 20 Minuten lang ein Silvesterfeuerwerk, wie es die Stadt in diesem Ausmaß vermutlich noch gar nicht erlebt hatte. „Wunderschön“, befand eine Gruppe Studenten am Hertlein. „Idioten“, riefen sie einigen Chaoten zu, die Raketen horizontal gezündet hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

