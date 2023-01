Neuburg

06:30 Uhr

Mit neuem Konzept: Gschenk Packerl in Neuburg macht wieder auf

Plus Seit Anfang Januar ist das Gschenk Packerl in Neuburg Geschichte. Doch nach ein paar Tagen findet sich durch Zufall eine Nachfolgerin. Wer sie ist und welche Pläne sie hat.

Von Katrin Kretzmann

Fast 35 Jahre lang war das Gschenk Packerl eine feste Institution im Neuburger Einzelhandel. Wer auf der Suche nach einer Kleinigkeit für Geburtstag, Hochzeit und Taufe oder lustigen Mitbringseln für den Junggesellenabschied war, der wurde in dem kleinen Laden in der Münchener Straße fündig. Doch Inhaberin Elli Gutjahr konnte und wollte nicht mehr, die Gesundheit ließ es einfach nicht mehr zu. Kurz bevor sie die Türe dann endgültig zusperrte, stand plötzlich eine Frau in ihrem Laden, die Interesse hatte, das Geschäft zu übernehmen - und am 2. Februar wird aus dem Gschenk Packerl der Geschenk Zauber.

