Mit neuer Broschüre die Lust auf Neuburg wecken

Plus Übersichtlich und zeitgemäß: In der neuen Tourismusbroschüre der Stadt Neuburg sagen Bilder mehr als Worte. Und es gibt noch eine kleine Beilage.

Ihren ganz eigenen Stempel hat die Stadt ihrer neuen Tourismusbroschüre aufgedrückt. Das 40-seitige Werk soll „neugierig machen und Lust auf Neuburg wecken“, betonte Tourismus-Chefin Christiane Dusse bei der Vorstellung.