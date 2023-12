Mit Nikolausmützen für Afrika: Neuburger Schüler laden zum Weihnachtsbasar

Das Descartes-Gymnasium unterstützt die Afrika-Hilfe seit 30 Jahren. Die Schüler versteigerten ein Fußballtraining mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Wenn es in der Pausenhalle turbulent wird, Fünftklässler Nikolausmützen tragen und Karten, Plätzchen und Zimtkuchen verkaufen – dann ist Weihnachtsbasar im Neuburger Descartes-Gymnasium.

Rund 600 Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte machten diesmal mit. Sie schafften erneut ein respektables Ergebnis für die Afrika-Hilfe von Pater Gerhard Lagleder. Eine schöne Summe erbringt allein der Basar, „meistens ein stolzes Ergebnis“, wie Direktor Peter Seyberth berichtet. Seit 30 Jahren unterstützt das Descartes-Gymnasium den Einsatz des Malteser-Priesters und seiner „Brotherhood of Blessed Gérard“, vermittelt auch von den Geschwistern Johannes und Mechthild Lagleder. Allein im Schuljahr 2022/23 sind 7700 Euro Spenden eingesammelt worden.

„Dafür kann ich nur ein herzliches Vergeltsgott sagen“, rief Pater Gerhard den Schülerinnen und Schülern in der Aula zu. Er hält sich bis Weihnachten in Europa auf, berichtet über sein Hilfswerk und sammelt Spenden ein. Die Treue des Neuburger Gymnasiums gehe ihm nahe und sei unendlich wichtig, versicherte der Ordensmann. Das Geld komme „eins zu eins an“. Er segnete Kinder und Eltern in Zulusprache und erzählte die Geschichte der 22-jährigen Mary Zulu. Als Baby sei sie ausgesetzt und in letzter Minute vor dem Tod gerettet worden. In den Hilfseinrichtungen der Malteser sei sie genesen, aufgewachsen und eine selbstbewusste Frau geworden. Heute spiele sie in der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft der Frauen. „Ihr erstes Honorar hat sie uns überwiesen“, so Pater Gerhard.

Schüler organisieren Weihnachtsbasar für den guten Zweck

Im südafrikanischen Mandeni im Zululand kümmert er sich mit seinen Mitstreitern um Arme, Schwache und Kranke, insbesondere um derzeit 600 Aids-Patienten. Krankenhaus, Hospiz, Kindergarten, Kinderheim, Stipendienfonds, Nothilfefonds und neuerdings ein Heimprojekt mit kleinen Wohngruppen müssten täglich am Laufen gehalten werden. Die hohen Energie- und Treibstoffpreise brächten das Hilfswerk derzeit an seine Grenzen, berichtet Gerhard Lagleder. Die Stromversorgung sei extrem unzuverlässig, deshalb müsse man Notstromaggregate anschaffen. Ein neuer Brunnen solle die regelmäßige Wasserversorgung sichern. Gleichzeitig fahre der Staat seine Förderung zurück und das Spendenaufkommen sinke.

Die Hilfe des Descartes-Gymnasiums und der jungen Generation bleibe auch in schwierigen Zeiten wie ein „Leuchtturm“ bestehen. Abgesehen davon hat der jüngste Weihnachtsbasar die Schulfamilie und ihre Kontakte gestärkt. Oberstudiendirektor Peter Seyberth musste Bobbycar fahren und auf Blechbüchsen werfen. In der Aula versteigerten die Schüler Aktionen wie Besuche bei der Neuburger Feuerwehr oder eine Fußballstunde mit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

