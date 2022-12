Mit nur einem Los zum Hauptpreis: Anett Hermann gewinnt ein Auto

Christkind Fiona zog in Neuburg das Goldlos für den Skoda im Wert von 17.000 Euro. Die Gewinnerin wollte ihr Glück zunächst nicht glauben.

Der Hauptpreis der Neuburger Sozialverlosung 2022 hat eine glückliche Gewinnerin: Anett Herrmann aus Kleinaitingen bei Augsburg darf den Skoda Fabia im Wert von 17.000 Euro nach Hause fahren. Christkind Fiona Kluge zog am Freitagabend das Goldlos auf dem Weihnachtsmarkt.

32 Bilder Weihnachtsmarkt-Auftakt in Neuburg: Der Abend in Bildern Foto: Laura Gastl

Als Oberbürgermeister Bernhard Gmehling um 18.20 Uhr den Namen der Gewinnerin verkündete, versuchte sie Bernhard Pfahler vom BRK bereits telefonisch zu erreichen. Da Anett Herrmann gerade bei einer Tochter in Ehekirchen war, die andere wohnt in Neuburg, dauerte es nicht lange, bis sie auf der Bühne am Schrannenplatz auftauchte. Dort erzählte sie, dass ihr ein Los genügte, um den blauen Skoda Fabia zu gewinnen. "Eigentlich wollte ich das Los heute schon entsorgen", gab sie zu. Zu ihrem Glück hat sie es nicht getan, durfte im neuen Auto Platz nehmen und von Stefan Schwarzbauer, Geschäftsführer vom Autohaus B13, die Schlüssel in Empfang nehmen.

Vor der Ziehung hatte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling allen Beteiligten für die Mitarbeit gedankt. Die Neuburger Weihnacht sieht er als Gemeinschaftsprojekt, das die Erlebnis- und Einkaufsstadt auch zum Jahresende hin attraktiv gestalte. Dazu trugen die Geschäftswelt und das Stadtmarketing bei, der Verkehrsverein, die Sozialverlosung, die Stadtverwaltung und die Organisatoren des Geschehens rund um den Schrannenplatz.

Neuburgs OB bedankte sich beim BRK für die Sozialverlosung

Der OB bedankte sich bei Bernhard Pfahler und seinen Rot-Kreuz-Helfern für die erneut erfolgreiche Sozialverlosung, bei Moderator Bernhard Mahler und bei der Bildhauerfamilie Plancker aus dem Grödnertal, die seit 20 Jahren auf dem Neuburger Weihnachtsmarkt präsent ist.

Ein beliebter Tummelplatz für die Jugend bleibe die Eislaufarena. Mehrere Dutzend Schulklassen nutzten sie zum Schlittschuhlaufen während des Unterrichts. Die Fieranten verzeichneten einen ordentlichen Umsatz, in der winterlichen ersten Halbzeit deutlich mehr als in den vergangenen Regentagen. Insgesamt sei die Neuburger Weihnacht 2022 nach zwei eingeschränkten Jahren wieder ein Erlebnis gewesen, so der Oberbürgermeister. Von der Aktionsbühne aus wünschte er „allen Neuburgerinnen und Neuburgern ruhige Weihnachtstage und einen guten Start in das neue Jahr".