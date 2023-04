Neuburg

06:00 Uhr

Mit Pistole in der Stadt: Eine "Hetzjagd" durch Neuburg endet vor Gericht

Plus Ein Jugendlicher wird von einer ganzen Gruppe durch die Neuburger Innenstadt verfolgt und zusammengeschlagen. Nun stehen zwei Beteiligte vor dem Amtsgericht.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Der Fall hatte weit über den Landkreis für Aufsehen gesorgt: Im September 2021 war ein Jugendlicher mit einer Softairpistole nachts in der Neuburger Innenstadt aufgetaucht. Er bedroht damit Jugendliche, beleidigt diese – und wird schließlich selbst durch die Stadt verfolgt und zusammengeschlagen. Bereits zahlreiche Beteiligte waren wegen dieses Vorfalls auf der Anklagebank vor Jugendrichter Gerhard Ebner gesessen. So wie zwei junge Männer, die sich nun in einer Verhandlung am Amtsgericht verantworten mussten.

Eine heute 20-Jähriger und ein heute 19-Jähriger waren laut Anklage an der Schlägerei beteiligt, die sich nach dem Pistolenvorfall ereignet hatte. Ihnen wurde zur Last gelegt, dass sie auf den am Boden liegenden Jugendlichen, der zuvor mit der Pistole andere Jugendliche bedroht hatte, eingeschlagen hatten, unter anderem mit einem Gürtel und einem Plastiktisch. Beiden wurde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen