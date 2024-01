Mit provisorischer Tür: Außensauna im Parkbad ist wieder geöffnet

Alle Fans des gesunden Schwitzens können aufatmen: Die Außensauna im Neuburger Parkbad ist wieder in Betrieb - einem Provisorium sei Dank.

Mit einem wahren Scherbenhaufen ist das Neuburger Parkbad in das neue Jahr gestartet. Wie berichtet, ist die Glastür der Außensauna in tausend kleine Stücke zersprungen. Seither war die Anlage außer Betrieb - und nun läuft sie, dank Provisorium wieder.

Während einer spontanen Reinigung ist die Tür am 4. Januar zerbrochen, wie es in einer Mitteilung der Stadtwerke heißt. Ein Provisorium war bestellt, ebenso eine neue Glastüre. Doch wie Bereichsleiter Andreas Bichler sagte, dürfte es noch ein wenig dauern, bis Letztere im Bad ankommt. Alle Saunafans können nun aber wieder sprichwörtlich durchatmen, denn ab sofort kann in der Außensauna wieder geschwitzt werden, die provisorische Tür ist eingebaut. "Wir freuen uns auf alle Besucher, die dem Ruf der wohligen Wärme bei frostigen Außentemperaturen folgen wollen", heißt es vonseiten der Stadtwerke.

Außensauna im Neuburger Parkbad ist wieder in Betrieb

Der Vorfall hatte keinerlei Einfluss auf die Besucherzahlen - im Gegenteil. "Es scheint, als hätte die Nachricht von der explosiven Türöffnung unsere Gäste erst recht neugierig gemacht. Trotz der vorübergehenden Abwesenheit unserer Außensauna haben sich die tapferen Saunagänger nicht abschrecken lassen." Die Innensauna sei fleißig frequentiert gewesen "und die Temperaturen in unseren Besucherreihen stiegen genauso schnell, wie die in der Sauna selbst", wie es weiter heißt. "Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der ungebrochenen Saunabegeisterung unserer Gäste anstecken."(AZ)