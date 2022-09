Neuburg

20:00 Uhr

Mit Softairpistole gedroht: 19-Jähriger ist jetzt verurteilt

Für den Prozess um den 19-Jährigen, der in Neuburg immer wieder in Ärger verstrickt ist, wurden zwei Fortsetzungstermine benötigt.

Plus Schlägereien, Drohungen, gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung: Jetzt musste sich der junge Mann vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten.

Von Laura Gastl

Er hat ein Aggressions- und ein Alkoholproblem, hat mehrere Menschen geschlagen und getreten und hantierte in der Neuburger Innenstadt mit einer Softairpistole: Wegen Bedrohung sowie gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung in mehreren Fällen musste sich ein 19-Jähriger vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten (wir berichteten). Die Verhandlung nahm drei Prozesstage in Anspruch. Nun steht das Urteil fest.

